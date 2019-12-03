с чего всё началось

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

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