Экономика
Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русском03 декабря в 10:35
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
ТАСС03 декабря в 09:13
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