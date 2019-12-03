Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русском03 декабря в 10:35

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известия03 декабря в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском03 декабря в 10:35

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАСС03 декабря в 09:13

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБК03 декабря в 10:24

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27
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Наука

Редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям

Ученые утверждают, что редактирование генов, направленное на выработку у детей способности противостоять ВИЧ, не привело к этой цели и вызвало непреднамеренные мутации.
Pravda.Ru вчера в 10:31
Здоровье

Полезные упражнения для женщин назвали специалисты

Специалисты назвали упражнения, которые полезны для женщин после 35 лет.
ГлавУфа 03 декабря в 10:03
Политика

Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России

Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 21:59
Фигурное катание

Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Реальное время вчера в 07:53
Наука

Насыщение мозга кислородом связали с частотой дыхания

Ученые использовали мышей, которых заставляли ходить или бегать на беговой дорожке и контролировали их дыхание, нервную активность, кровоток и уровень оксигенации мозга.
Индикатор вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Профиль вчера в 01:47
Происшествия

Стрелок убил двоих в Перл-Харбор

Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество

Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки

Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Известия вчера в 04:25
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
РБК вчера в 21:53
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
Наука

Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти

Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов.
РИА Новости вчера в 01:00
Гаджеты

Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Компания Apple изменит свою стратегию по презентации новых смартфонов с 2021 года и будет представлять новые устройства дважды в год, а не один раз, как сейчас, пишет CNBC.
Аргументы и Факты 03 декабря в 11:19
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Российская газета вчера в 03:45
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов»

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Политика

СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 16:34
Музыка

В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

ТАСС 00:06
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM вчера в 13:58
Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Inc-news.ru 00:18
Армия и оружие

ВМС США заключили рекордный контракт на разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый крупный в своей истории контракт на строительство боевых кораблей, заказав 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса "Вирджиния", сообщил телеканал CNN.
Интерфакс вчера в 04:31
Авто

Для водителей в России вводят новые штрафы с 1 января

Как сообщает Life, 1 января принесет радость для жителей многих многоквартирных домов и проблемы для ряда водителей — отныне ГИБДД официально смогут штрафовать водителей грузовых и пассажирских «ГАЗелей», которые оставляют автомобили на ночь прямо под окнами.
SpeedMe 03 декабря в 03:14
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости вчера в 04:07
Экономика

Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении минимальной зарплаты

Сегодня, 5 декабря, Государственная Дума России рассмотрит на пленарном заседании правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.
Народные новости вчера в 20:28
Политика

В Пекине началось заседание российско-китайского комитета дружбы

Двенадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития началось в Пекине в четверг, 5 декабря.
RT на русском вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
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