Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Сергей Васильев: «Правительство РФ уменьшило совокупный спрос в экономике на 1 трлн руб.»

Деловой квартал (Екатеринбург)02 декабря в 02:41

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму

В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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В Костромской области растет заболеваемость ОРВИ

Всего за медицинской помощью с признаками простудных заболеваний и ОРВИ обратились 4625 человек.
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Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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О каком заболевании может говорить пониженный уровень гемоглобина

Пониженный показатель гемоглобина может говорить о наличии полипа, развитии язвы желудка или эрозии.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В НАТО назвали угрозой «агрессивные действия России»

Участники саммита НАТО заявили, что "агрессивные действия России" являются угрозой евро-атлантической безопасности.
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Общество

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении

Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.
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В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

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Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия попала в первую корзину дивизиона B. Наша сборная оказалась вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
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Происшествия

Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
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Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
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Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 1:0 (1-й тайм)

Сегодня, 4 декабря футболисты «Манчестер Юнайтед» примут на «Олд Траффорд» лондонский «Тоттенхэм», который тренирует бывший наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
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Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

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При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

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Apple запустила музыкальную премию сервиса Apple Music

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Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
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Косачев: СФ ждет извинений от парламента Норвегии

Совет Федерации РФ продолжит сотрудничество с парламентом Норвегии только после извинений по поводу ситуации с задержанием сотрудника СФ Михаила Бочкарева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

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