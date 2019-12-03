Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русском03 декабря в 10:35

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известия03 декабря в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском03 декабря в 10:35

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАСС03 декабря в 09:13

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБК03 декабря в 10:24
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Газета.Ru вчера в 21:59
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Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии

Как сообщили в МИД ФРГ, это стало реакцией на нежелание российских властей участвовать в расследовании убийства уроженца Грузии в Берлине 23 августа этого года.
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Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
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Telesputnik.ru вчера в 06:08
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Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть вновь показывают рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Россия отвергла новые предложения Запада о контроле над вооружениями

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«Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ»

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Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

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Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

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СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

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Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

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