Экономика
Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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Политика
В офисе Медведчука в Киеве проходят обыски
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сообщает об обысках в офисе украинского политического и государственного деятеля Виктора Медведчука в Киеве.
Политика
В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине
Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Макрон, Джонсон и Трюдо высмеяли Трампа на саммите НАТО
В Сети появилось видео, на котором американского лидера язвительно обсуждают британский премьер Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Общество
Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах
Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
Происшествия
Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано
Возгорание площадью 150 кв. метров на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") ликвидировано.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Спорт
22-летняя российская футболистка погибла в ДТП
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
Технологии
Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа
28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Религия
Глава РПЦ высказался против законопроекта о семейно-бытовом насилии
Обратившись к верующим в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, патриарх напомнил о готовящемся законе против так называемого «семейно-бытового насилия».
Гаджеты
Xiaomi раскрыла характеристики нового смартфона Mi 10
Китайская корпорация анонсировала свой новый флагман Xiaomi Mi 10 в рамках ежегодного мероприятия Qualcomm Snapdragon Summit 2019, на котором присутствовал президент Xiaomi Линь Бинь.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Футбол
Лионель Месси получил «Золотой мяч» лучшего футболиста мира
Ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009 году.
Происшествия
Активисту Марку Гальперину заменили условный срок на реальный по делу о призывах к экстремизму
Реутовский городской суд заменил условный срок на реальный московскому активисту Марку Гальперину по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК), сообщил сам оппозиционер в фейсбуке.
Гаджеты
Компания Realme представила в России смартфон Realme X2 Pro
Вдобавок, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт. Realme X2 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти поступит в продажу 9 декабря по цене 34990 рублей.