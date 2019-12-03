Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27
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Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

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Политика

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Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве

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ТАСС 07:54
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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15 человек пострадали в аварии с автобусом в Саратове

Автобус врезался в столб в Саратове утром 4 декабря. По меньшей мере 15 человек пострадали.
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ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

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Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

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