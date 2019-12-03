Экономика
Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русскомвчера в 10:35
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Космос
Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Футбол
Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро
Отмечается, что теперь сумма отступных за игрока составляет 170 млн евро.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Происшествия
Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве
"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Авто
Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью
Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Наука
При полном обледенении Земли организмы выжили подо льдом
Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Футбол
«Спартак» пообещал помочь наказанному за оскорбление Дзюбы фанату
В московском клубе пообещали за свой счет оказать юридическую помощь Бевзу, а также потребовать пересмотра наказания фанату, которому Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил посещать футбольные матчи в течение ближайших полутора лет.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
15 человек пострадали в аварии с автобусом в Саратове
Автобус врезался в столб в Саратове утром 4 декабря. По меньшей мере 15 человек пострадали.
Экономика
Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов
Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Музыка
Названы самые популярные песни в России в 2019 году
Самой популярной песней года в России стал «Грустный Дэнс», на втором месте расположился трек «Life», а закрывает тройку «Bad Guy».
Космос
Штурм для SIRIUSа
Мозговой штурм посвящен планированию 8-ми и 12-месячных экспериментов по моделированию длительных космических полетов в рамках проекта SIRIUS, перспективным совместным исследованиям в области психологии, физиологии, микробиологии, иммунологии, метаболизму применительно к длительным космическим полётам.
Кино
Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»
СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Экономика
«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики
В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.