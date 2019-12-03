Экономика
Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русскомвчера в 10:35
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Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Политика
Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Гаджеты
Realme X2 Pro c 64-Мп камерой выходит в России
В России состоялась презентация флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебютировавшего в Китае в октябре этого года.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Общество
Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара
Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
Футбол
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды
Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Музыка
The Killers выступят на фестивале Park Live
Биатлон
Хованцев рассказал, как Логинову выиграть общий зачёт Кубка мира
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов может конкурировать с любыми биатлонистами и бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира.
Политика
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Единоборства
Фергюсон начал подготовку к поединку против Нурмагомедова
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Игры
Хоррор GTFO выйдет в ранний доступ Steam 9 декабря
Студия 10 Chambers Collective назвала дату выхода своего кооперативного хоррора GTFO в ранний доступ Steam.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.