Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
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Бюджет защиты: как Минфин будет бороться с кризисом 2020 года

РБК01:36

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Казна пухнет от денег, но достаются они не всем

Наша версия02 декабря в 00:52
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

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Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
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Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
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Realme X2 Pro c 64-Мп камерой выходит в России

В России состоялась презентация флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебютировавшего в Китае в октябре этого года.
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«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара

Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
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Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
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Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Музыка

The Killers выступят на фестивале Park Live

Lenta.ru 06:49
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Хованцев рассказал, как Логинову выиграть общий зачёт Кубка мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов может конкурировать с любыми биатлонистами и бороться за первое место в общем зачёте Кубка мира.
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Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы

Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
РБК 09:53
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
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Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой

Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при

Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
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Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Игры

Хоррор GTFO выйдет в ранний доступ Steam 9 декабря

Студия 10 Chambers Collective назвала дату выхода своего кооперативного хоррора GTFO в ранний доступ Steam.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
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В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
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РПЛ подала запрос в МВД по задержаниям фанатов «Спартака»

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Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
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