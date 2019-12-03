Экономика

Москва 24Москва 24Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, доходы в следующем году должны достигнуть 20,379 триллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русскомвчера в 10:35

Подробнее о событии

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известиявчера в 09:44

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 10:35

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 09:13

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

РБК 15:47
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске жестко отреагировал на слова Дмитрия Шепелева

По словам Фриске, Шепелев продолжает избегать общения внука с дедушкой, несмотря на решение суда.
iReactor 15:05
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 09:38
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

В Лондоне скончался российский миллиардер Дмитрий Обретецкий – основатель компании "Магнат Трейд Энтерпрайз".
Вести.Ru 07:09
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

Газета.Ru 18:31
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Общество

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС 14:02
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Политика

Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента

Президент США Дональд Трамп «поставил свои личные и политические интересы» выше национальных.
РБК 19:18
Спорт

РУСАДА предложило создать рабочую группу для реабилитации ВФЛА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с предложением создать международную рабочую группу, задачей которой стало бы восстановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
ФАН 16:53
Авто

В ноябре продажи АвтоВАЗа снизились на 7%

Автоновости дня 04:19
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 12:09
Космос

Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в 2020 году

Известия 18:48
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Кино

В Москву приедет Венсан Кассель

Что касается самого Касселя, то и он, конечно, человек особенный - в ином смысле этого слова.
Новые Известия вчера в 08:46
Космос

Штурм для SIRIUSа

Мозговой штурм посвящен планированию 8-ми и 12-месячных экспериментов по моделированию длительных космических полетов в рамках проекта SIRIUS, перспективным совместным исследованиям в области психологии, физиологии, микробиологии, иммунологии, метаболизму применительно к длительным космическим полётам.
Научная Россия вчера в 10:59
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском 09:23
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

Российская газета 02:20
Спорт

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго на чемпионате мира

Матч проходил в рамках третьего тура чемпионата мира в Японии и завершился со счетом 34:13.
Metaratings вчера в 03:38
Политика

Трамп высказался по поводу ситуации вокруг «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока-2".
Российская газета 18:15
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Наука

При полном обледенении Земли организмы выжили подо льдом

Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
Ugpressa.ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

ТАСС вчера в 06:42
Армия и оружие

США захватили имеющие отношение к Ирану детали ракет

Коммерсантъ 17:30
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное