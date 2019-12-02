Экономика
ИзвестияПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Документ опубликован во вторник, 3 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Останки советского солдата нашли на вилле немецкого телеведущего
Шоу-бизнес
54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Таисия Повалий долго ждала, когда ее единственный сын Денис подарит ей внука и, наконец, дождалась.
Происшествия
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
Происшествия
В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Политика
В следующую Госдуму могут пройти всего три партии
Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Общество
Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году
Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве станет доступен для посетителей в следующем году, точная дата открытия парка еще не определена.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Авто
«Прикуриваем» от автомобиля: важные моменты, о которых надо знать
Подключив провода, запускаем двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.
Армия и оружие
Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ аль-Багдади
В Ираке задержали человека, которого считают заместителем убитого главаря запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной
"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
В России попал на видео белый медведь с надписью «Т-34» на боку
В Сети вм понедельник, 2 декабря, появилось видео с участием белого медведя, на боку которого видна надпись "Т-34".
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
В Подмосковье пассажирский автобус врезался в грузовик
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, пострадали семь человек.
Здоровье
Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»
Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Здоровье