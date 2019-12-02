Экономика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Документ опубликован во вторник, 3 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

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Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБКвчера в 10:24

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАССвчера в 08:51

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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Путин подписал закон о бюджете РФ на 2020 - 2022 годы

ТК Звезда02 декабря в 15:21

Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин утвердил поправки в бюджет ПФР

Росбалт02 декабря в 10:21
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
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ТАСС вчера в 14:01
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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ТАСС вчера в 19:44
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В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Веllіпдсат и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
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Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
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В Сети вм понедельник, 2 декабря, появилось видео с участием белого медведя, на боку которого видна надпись "Т-34".
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Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

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Ридус вчера в 13:11
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Лима рассказал, почему ушёл из «Динамо» в 2006 году спустя два месяца работы

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В Подмосковье пассажирский автобус врезался в грузовик

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье, пострадали семь человек.
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Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»

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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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