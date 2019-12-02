Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период двух последующих лет. Документ опубликован во вторник, 3 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

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