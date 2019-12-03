Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПутин подписал закон о бюджете на 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как указывается в законе
, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.
RT на русском03 декабря в 10:35

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Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы

РИА Новости02 декабря в 14:59

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русском03 декабря в 10:35

Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

РБК03 декабря в 10:24

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг

ТАСС03 декабря в 09:13

Путин подписал закон об изменениях в бюджете РФ на 2019 год

Интерфакс02 декабря в 15:49

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год

Известия03 декабря в 09:44

Президент одобрил бюджет РФ на три года

Вести.Ru02 декабря в 14:27
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Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
РИА Новости 00:10
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Политика

В Раде обозначили сроки принятия Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
РИА Новости вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей вчера в 08:51
Общество

Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Lenta.ru 01:55
Происшествия

В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду

Полиция пресекла деятельность банды, которая торговала поддельными полисами каско в Москве и Подмосковье.
РБК 01:18
Гаджеты

Флагманы Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу

Флагманские смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G были официально анонсированы двадцать шестого ноября, а сегодня устройства начали продаваться в Китае.
Planet Today 01:17
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
RT на русском 00:41
Политика

В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Вести.Ru вчера в 11:55
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

В России могут ввести уголовное наказание для «черных коллекторов»

Уголовную ответственность за незаконные способы «выбивания» долгов хотят ввести в России.
За облаками 00:29
Кино

Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Российская газета вчера в 03:45
Шоу-бизнес

Джастину Тимберлейку грозит проверка на детекторе лжи

7Дней.ру вчера в 19:00
Экономика

Рязанская область получит грант за эффективную работу губернатора

Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям.
REGNUM вчера в 03:02
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Футбол

Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
Soccer.ru вчера в 23:16
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Армия и оружие

Завершился отвод войск США с северо-востока Сирии

США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
News.ru 02:26
Футбол

УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Уралинформбюро вчера в 23:53
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Motor вчера в 09:04
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru вчера в 19:26
Футбол

Александр Зинченко: «В детстве мечтал играть за „Барселону“, но сейчас не хочу никуда ехать из „Ман Сити“»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве хотел играть за «Барселону».
Спорт-Экспресс вчера в 14:33
Кино

Бекмамбетов высказался о скандале вокруг Вайнштейна

Кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обсудил с «Газетой.ru» давний скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили как минимум в восьми изнасилованиях.
Телеканал 360° вчера в 05:46
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона

Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
RT на русском 02:26
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Lenta.ru вчера в 09:10
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