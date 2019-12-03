Экономика
Вечерняя МоскваПутин подписал закон о бюджете на 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год, а также на плановый период 2021–2022 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как указывается в законе, общий объём доходов федерального бюджета в 2020 году прогнозируется на уровне 20,38 трлн рублей, а общие расходы — около 19,5 трлн рублей.RT на русском03 декабря в 10:35
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг
ТАСС03 декабря в 09:13
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Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
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Уголовную ответственность за незаконные способы «выбивания» долгов хотят ввести в России.
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Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
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Джастину Тимберлейку грозит проверка на детекторе лжи
Экономика
Рязанская область получит грант за эффективную работу губернатора
Эффективность работы высших должностных лиц субъектов России и деятельности органов исполнительной власти регионов определялась по девяти показателям.
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
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Авто
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Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
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WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве хотел играть за «Барселону».
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Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
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Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.