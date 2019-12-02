Экономика
РЕН ТВПутин подписал закон о федеральном бюджете на три года
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Профицит бюджета составит 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
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Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Здоровье
Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам
Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.
Политика
В Госдуме объяснили отказ делегации РФ в визах США
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве предъявлено заочное обвинение.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Культура
Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»
Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Культура
Apple представила рейтинг лучших российских подкастов
Корпорация Apple назвала лучшие российские подкасты 2019 года и лучшие новинки данного сегмента, которые выкладываются в приложении Apple Podcasts, сообщает РБК со ссылкой на релиз американской компании.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Футбол
Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ
Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
Общество
В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене
Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве
Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Общество
Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе
Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Экономика
Вторичное жилье поставило рекорд
В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Здоровье
Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»
Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.