Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Профицит бюджета составит 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

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