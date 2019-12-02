Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

RT на русском12:49

Путин подписал закон о допрегулировании деятельности СМИ-иноагентов

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Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иноагентами

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Путин ввел дополнительное регулирование для иноСМИ-иноагентов

Российская газета12:31

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

РБК12:53

Путин утвердил закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов

Газета.Ru12:49

Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Коммерсантъ12:34
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
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Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Космос

Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 09:15
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
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Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Политика

В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России

В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
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Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
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Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
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Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Экономика

«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
ТАСС 08:41
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
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Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Автоспорт

Алексей Попов о приглашении Ниссани на тесты «Уильямса»: «Вы что, с ума сошли?»

Российский комментатор «Формулы-1» Алексей Попов раскритиковал «Уильямс» за выбор Николя Латифи на сезон-2020 и приглашение Роя Ниссани на тесты в Абу-Даби.
Sports.ru 04:17
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Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
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Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Общество

Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном

Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Известия вчера в 22:58
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Футбол

Хусаинов: судья ошибочно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Николай Волошин ошибочно засчитал гол тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).
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Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Происшествия

В Петербурге владельцы гаражей взялись за автоматы и гранаты

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Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
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Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro

Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
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