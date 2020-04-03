Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
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Кредитные каникулы в Москве из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Комсомольская правда12:28

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Интерфаксвчера в 14:52

Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ruвчера в 13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах

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Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

НГС.Кемерововчера в 13:23

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБКвчера в 14:47

Минэкономразвития опбуликовало список мер поддержки бизнеса

ДЕЛА.ruвчера в 06:29
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Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости 05:04
Происшествия

Житель поселка под Рязанью расстрелял пятерых соседей

Житель поселка Елатьма в Рязанской области открыл стрельбу по соседям, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 19:45
Армия и оружие

Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
ТАСС 07:24
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Футбол

Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии

Напомним, что все европейские чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Искоючением является только чемпионат Белоруссии.
Спорт-Экспресс 11:33
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Футбол

Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из России

По мнению Слуцкого, Дзюба провел яркий чемпионат мира-2018 и ныне находится в лучшей форме в своей жизни, но нет помощника, который смог бы сформировать предложение.
ProstoProSport 16:29
Футбол

Максимилиан Филипп заявил, что пришел в «Динамо» за трофеями

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп сказал, что ставит перед собой цель завоевать трофей с командой.
Спорт-Экспресс 16:34
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла до $33 за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила $33 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 06:56
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо 05:35
Происшествия

Спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве завершились

В подмосковном Орехово-Зуеве спасатели завершили работы на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме.
Вести.Ru 19:43
Общество

Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Live24 вчера в 16:20
Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия вчера в 21:46
Космос

Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба

Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
REGNUM 03:44
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
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Фергюсон подерётся с Макгрегором вместо Хабиба в главном бою UFC 249

Metaratings 17:50
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости 17:39
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
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Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным

iReactor 14:19
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В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru вчера в 05:00
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт

Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
9111.ru 03:41
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
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