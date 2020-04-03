Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
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Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Интерфаксвчера в 14:52

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБКвчера в 14:47

Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 3 апреля 2020 года: амурчане не будут работать до конца апреля

КП - Благовещенск02 апреля в 12:00

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса

Народные новостивчера в 14:06

Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ruвчера в 13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Газета.Ruвчера в 13:33

Путин подписал закон о кредитных каникулах

РИА Новостивчера в 13:24
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Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Наука

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню «Незараженный»

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) записал песню "Незараженный", посвященную борьбе петербуржцев с пандемией коронавируса.
Российская газета 04:12
Политика

США перехватили партию предназначенных для Германии защитных масок

2 апреля издание Libération сообщило, что США втридорога перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых.
Известия вчера в 17:41
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции Воронежской области продлен решением властей до 30 апреля.
Вести ПК в Воронеже 01:41
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

RT на русском вчера в 14:39
Экономика

В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:35
Происшествия

В Астраханской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти

В Астраханской области число жителей, пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось с двух до пяти, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Коммерсантъ Саратов вчера в 01:51
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции.
РБК 04:18
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:47
Общество

Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:09
Общество

Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
АиФ Новосибирск вчера в 08:23
Общество

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
КП - Саратов вчера в 12:21
Общество

В Тульской области продлен режим повышенной готовности

В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Тульская пресса вчера в 13:25
Здоровье

В Иванове, в областной больнице, приостановлен прием пациентов

В Ивановской областной больнице проводится дезинфекция помещений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Иваново 01:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Футбол

Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Metaratings вчера в 15:58
Энергетика

В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.
ТАСС 01 апреля в 13:40
Армия и оружие

Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Вести.Ru вчера в 08:54
Происшествия

В Кировской области COVID-19 подтвердили ещё у троих человек

Киров, 3 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В Кировской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM вчера в 04:00
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Президент России Владимир Путин вновь обратится к гражданам страны.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Здоровье

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
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