Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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