Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Интерфаксвчера в 14:52

Милость кредиторов. Помогут ли меры поддержки заемщика сгладить последствия кризиса

Forbesвчера в 04:14

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Газета.Ruвчера в 13:33

Путин подписал закон о кредитных каникулах

РИА Новостивчера в 13:24

Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

НГС.Кемерововчера в 13:23

Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ruвчера в 13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБКвчера в 14:47
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Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.
Газета.Ru 01 апреля в 13:40
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 02 апреля в 09:16
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19

Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:34
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Общество

Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

Правительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина.
РИА Новости 02:49
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
РИА Новости вчера в 19:49
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Футбол

Ривалдо объяснил, почему «Барселоне» следует приобрести Неймара

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Чемпионат 02:32
Авто

Genesis анонсировала универсал Genesis G70 и кроссовер GV70

В линейке представленных на видеоролике моделей энтузиасты смогли разглядеть GV80, GV70, G80, G70 универсал, Essentia и Mint, располагающиеся слева направо.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Шоу-бизнес

Кто может заменить Екатерину Андрееву на Первом канале

StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
АиФ Новосибирск вчера в 08:23
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 18:50
Транспорт

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru вчера в 01:55
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва 02 апреля в 05:52
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

РБК 00:11
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Губернатор Архангельской области ушёл в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уходит в отставку. Об этом глава региона заявил лично.
Би-порт 02 апреля в 10:00
Здоровье

В Иванове, в областной больнице, приостановлен прием пациентов

В Ивановской областной больнице проводится дезинфекция помещений в связи с угрозой распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Иваново 01:58
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе выявлено семеро инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
АМИТЕЛ 02:34
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
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