Коронавирус
Газета.RuПутин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить372
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Футбол
Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Общество
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу
Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Происшествия
Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров
На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
Экономика
Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля
Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля
Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
Энергетика
США обсуждают приостановку добычи нефти в Мексиканском заливе
Администрация США обсуждает возможность приостановки добычи нефтив Мексиканском заливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Происшествия
В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы
Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Политика
Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Общество
В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу
Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
Армия и оружие
Спартак под огнем украинских боевиков — НМ ДНР
В результате совершенного украинскими боевиками очередного обстрела, поврежден газопровод по ул. Путиловская роща 16 а, 240 абонентов находятся без газа.
Общество
Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля
Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Энергетика
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Футбол
Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок
Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.