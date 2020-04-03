Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать283

Подробнее о событии

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБК14:47

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Life.ru13:21

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости13:24

Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

НГС.Кемерово13:23

Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ru13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Газета.Ru13:33

Дальневосточный банк сообщил о мерах поддержки заемщиков, пострадавших от коронавируса

SIA.ru02:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:29, Ашберн
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
Футбол

Аренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 мая

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в аренде за «Сочи», рассказал о том, до какого времени действует его контракт с сочинским клубом.
Metaratings 15:58
Общество

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
ТАСС 14:39
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Gazeta.SPb 14:10
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Происшествия

Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома

Екатеринбург Онлайн 07:52
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах

С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Петербургский дневник 15:21
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Мой Брянск 04:31
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
REGNUM 15:52
Экономика

Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля

Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Калужский перекресток 15:10
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 12:42
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Введение пропускного режима в Саратове перенесли на 10 апреля

Что касается контроля пропускной системы, то он начнется с 10 апреля.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:44
Энергетика

США обсуждают приостановку добычи нефти в Мексиканском заливе

Администрация США обсуждает возможность приостановки добычи нефтив Мексиканском заливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
МонаВиста 17:25
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

В Чувашии завели дело на женщину с коронавирусом, приехавшую из Москвы

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Чувашии на пациентку с коронавирусом, которая приехала на автобусе из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа, сообщает пресс-служба МВД по республике.
РИА Новости 16:33
Политика

Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.
Газета.Ru 15:42
Общество

В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет.
ТАСС 13:50
Армия и оружие

Спартак под огнем украинских боевиков — НМ ДНР

В результате совершенного украинскими боевиками очередного обстрела, поврежден газопровод по ул. Путиловская роща 16 а, 240 абонентов находятся без газа.
Новостной фронт 16:01
Общество

Режим самоизоляции для всех жителей Коми продлен до 30 апреля

Фото Виктора Бобыря Документом внесен ряд изменений в Указ главы Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности".
ИА БНК 15:53
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 05:44
Энергетика

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Lenta.ru 16:28
Футбол

Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок

Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.
Sport24.ru 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное