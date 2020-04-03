Коронавирус
Газета.RuПутин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля
В прямом обращении к россиянам на телеканале "Россия 24" президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля, из-за коронавируса.
Политика
В Тамбове чиновники отказались от премий после критики губернатора
Наталия Макаревич отказалась от премии мразу по прибытии в Тамбов, остальные - только после слов губернатора.
Наука
В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека
В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.
Общество
Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу
Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Политика
Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Общество
Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля
Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула
Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Шоу-бизнес
Лолита лишила наследства единственную дочь
Певица Лолита Милявская призналась, что все свое имущество завещала близких ей людям, но в их число не вошла ее единственная 21-летняя дочь Ева.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.