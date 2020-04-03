Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБК14:47

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Life.ru13:21

Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости13:24

Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

НГС.Кемерово13:23

Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ru13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Газета.Ru13:33

Милость кредиторов. Помогут ли меры поддержки заемщика сгладить последствия кризиса

Forbes04:14
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Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
АБН 05:44
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Политика

Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля

В прямом обращении к россиянам на телеканале "Россия 24" президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля, из-за коронавируса.
Телепорт вчера в 10:11
Политика

В Тамбове чиновники отказались от премий после критики губернатора

Наталия Макаревич отказалась от премии мразу по прибытии в Тамбов, остальные - только после слов губернатора.
RuNews24.ru 12:02
Наука

В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека

В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.
ToDay News Ufa 13:35
Общество

Оставшихся без эвакуации в Нью-Йорке россиян поселят в гостиницу

Поскольку эвакуировать граждан РФ временно не будут, в правительстве позаботились об их проживании вдали от дома - для оставшихся в Нью-Йорке сняли номера в гостинице: - Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице.
Комсомольская правда 20:05
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Общество

Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля

Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
НИА Самара 15:36
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Политика

Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти

3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 19:46
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One 09:14
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула

Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск.
Российская газета 05:25
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы из-за коронавируса, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Агробук 01 апреля в 09:51
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Шоу-бизнес

В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра

Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.
StarHit.ru 16:00
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Здоровье

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в РФ

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о способах победы над COVID-19. Об этом пишет газета «Известия».
Моя Москва.онлайн 01:33
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Лолита лишила наследства единственную дочь

Певица Лолита Милявская призналась, что все свое имущество завещала близких ей людям, но в их число не вошла ее единственная 21-летняя дочь Ева.
GreatLove 17:42
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Как работают Яндекс.Новости?
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