Коронавирус
ПрофильПутин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
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Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Энергетика
Путин назвал сложной ситуацию на мировом рынке энергетики
«Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», — подчеркнул Путин на совещании о ситуации на глобальных рынках энергетики.
Энергетика
Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Заседание ОПЕК+ перенесено на 9 апреля, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.
Общество
Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдению домашнего режима, рассказал министр столичного правительства, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Кино
HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам
HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции
11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Общество
Тесты на иммунитет к коронавирусу зарегистрируют в России к 15 апреля
Тест-системы на выявление иммунитета к новому коронавирусу должны зарегистрировать к 15 апреля, в первую очередь тесты пройдут медики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
В ЛНР выявили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.
Происшествия
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Путин объявил о нерабочих днях до конца апреля из-за коронавируса
Пик эпидемии еще не пройден, в том числе и в России. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Политика
Лукашенко призвал Киев провести выборы в Донбассе
Ранее сегодня «ОПЗЖ» потребовала Киев возобновить переговоры по Донбассу.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Общество
Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
Общество
Озвучена дата испытания российской вакцины от коронавируса на людях
Ринат Максютов, директор научного центра «Вектор», сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции начнут апробировать на людях в первый летний месяц.
Футбол
Фернандес рассказал, кто в ЦСКА чаще всего ругается матом
Общество
Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа
Режиссер Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые из-за закрытия границ не могут вернуться из-за рубежа.
Технологии
Сервис Skype Meet Now максимально упрощает организацию видеозвонков
Для начала использования рассматриваемой функции необходимо перейти на веб-страницу Skype Meet Now и выбрать пункт «Создать бесплатное собрание».
Армия и оружие
Определен порядок работы российских военных в Сербии
Российские и сербские военные специалисты определили порядок работы в Сербии для борьбы с коронавирусом.