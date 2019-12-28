Общество
RT на русскомПутин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке
Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
Политика
Колонна с удерживаемыми в ДНР лицами выехала к месту обмена пленными
Автоколонна с удерживаемыми в Донецкой народной республике в результате конфликта лицами выехала в воскресенье из Западной исправительной колонии в Макеевке к месту проведения первого за два года обмена пленными.
Общество
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.
Происшествия
Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали
Полицейские задержали подозреваемого, который ранил пенсионера ножом в метро.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Футбол
Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»
Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Армия и оружие
Жители Счастья потребовали вывести из города украинскую бронетехнику
Жители украинского города Счастье в Луганской области потребовали от командования Украины отвести свою бронетехнику за пределы города.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Здоровье
Теряем людей: в Алтайском крае растет естественная убыль населения
На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек.
Биатлон
Юрлова и Елисеев упали по ходу Рождественской гонки в Гельзенкирхене
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян живут вместе
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Культура
На шоу Малахова Лобода и Лазарев прокомментировали слухи о ссоре
Российские исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о произошедшей между ними ссоре, случившийся летом на премии «Муз ТВ».
Гаджеты
В России стартовали продажи одного из самых необычных китайских смартфонов 2019 года
Компания Merlion в качестве эксклюзивного дистрибьютора бренда Nubia объявила о начале российского этапа продаж Nubia Z20.
Хоккей