Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБКвчера в 11:07

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфаксвчера в 09:56

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАССвчера в 10:08

Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москвавчера в 10:01

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ruвчера в 10:00

В аэропорты вернутся курилки

Российская газетавчера в 10:16

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новостивчера в 09:46
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Морено ранее не работал на посту главного тренера в клубах, но возглавлял в 2019 году сборную Испании и вывел команду в финальную часть ЕВРО-2020 с первого места в отборочной группе.
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Юрлова и Елисеев упали по ходу Рождественской гонки в Гельзенкирхене

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Ольга Бузова и Давид Манукян живут вместе

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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
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