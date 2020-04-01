Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

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