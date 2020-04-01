Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

РБК14:27

Путин ввел уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о ЧС

Коммерсантъ12:28

Путин ужесточил наказания за фейки о коронавирусе

Lenta.ru12:38

Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки и нарушение карантина

74.ru12:29

Граждан России накажут за нарушение карантина и за фейковые новости о ЧС

Ёлдаш13:16

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Известия12:20

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки с тяжкими последствиями

ТАСС12:15
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Политика

Самолет из России с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в среду в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди.
ТАСС 16:29
Политика

Путин заявил, что обсуждает цены на нефть с партнерами в ОПЕК и США

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит.
РИА Новости 13:18
Общество

Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы

Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
ToDay News Ufa 14:03
Общество

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
TV BRICS вчера в 08:59
Общество

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
РБК 15:55
Наука

Для перекиси водорода был разработан сверхточный биосенсор

Сверхточный биосенсор может находить сверхнизкие концентрации перекиси водорода.
Rusargument 16:14
Общество

Голикова предложила продлить карантин в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru 13:39
Политика

Bloomberg: разведка США полагает, что власти Китая скрывали данные о жертвах коронавируса

Разведка США полагает, что Пекин "скрывал масштабы вспышки коронавируса в стране" и представлял ситуацию так, будто указанные показатели ниже, чем на самом деле.
ТАСС 12:55
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости 14:48
Здоровье

Коронавирус на Украине: более сотни заболевших за сутки

На Украине коронавирус лабораторно подтверждён у 669 пациентов, за сутки число заболевших увеличилось на 120 человек.
Rusvesna.su 05:09
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отменил бой с Тони Фергюсоном

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится.
Вести.Ru 15:27
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Вечерний курьер 05:35
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Кино

Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru 16:25
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости 15:24
Транспорт

В Крыму ограничили междугородние пассажирские перевозки

Со 2 по 14 апреля на полуострове ограничивают движение автобусов и троллейбусов.
Московский Комсомолец 15:13
Армия и оружие

С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков

Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
REGNUM 15:12
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
Политика

Владимир Путин перешел на удаленную работу

Владимир Путин примерил желтый защитный костюм и посетил больницу в Коммунарке.
StarHit.ru 06:37
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru 03:33
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Энергетика

Россия может начать закупать бензин в Евросоюзе

На фоне падения цен на нефть Россия может вернуться к закупке бензина в Европе.
Ruposters.ru вчера в 04:37
Футбол

Дзюба о коронавирусе: Водка отчасти спасает, но, к сожалению, сейчас ситуация плохая

В прямом эфире в «Инстаграме» Тины Канделаки Дзюба отметил, что его поражают люди в России.
Нева Спорт 13:44
Гаджеты

15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9

По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Live24 01:57
Политика

Главным противником режима ЧС по всей стране является Путин, утверждает «Медуза»

Главным противником режима ЧС по всей стране является президент Владимир Путин, утверждает интернет-издание «Медуза».
Эхо Москвы 16:00
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