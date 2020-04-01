с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

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Общество Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.

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Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.