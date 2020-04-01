Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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с чего всё началось
Согласно закону
, распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет.
ФАН13:25

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Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

РБК14:27

Граждан России накажут за нарушение карантина и за фейковые новости о ЧС

Ёлдаш13:16

Поправки приняты: нарушителям карантина в России грозит до 7 лет тюрьмы

Примечаниявчера в 09:46

Путин ввел уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о ЧС

Коммерсантъ12:28

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Известия12:20

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки с тяжкими последствиями

ТАСС12:15

Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки и нарушение карантина

74.ru12:29
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Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях

Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
iXBT.com 11:47
Наука

Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Ruposters.ru 05:15
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
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Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
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Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
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Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
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Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Вечерний курьер 05:35
Технологии

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com вчера в 16:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 11:21
Общество

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Московский Комсомолец 17:01
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Полиция и Роспотребнадзор посещают карантинщиков в Южно-Сахалинске

Согласно выданным Роспотребнадзором предписаниям, островитяне, которые прибыли из других регионов, обязаны находиться строго по указанному в документе адресу.
Сахалин.Инфо 06:14
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Росздравнадзор в аптеках в Саратовской области не нашел ни одной маски

Росздравнадзор в аптеках Саратовской области не нашел ни одной маски 29 и 30 марта.
Общественное мнение 03:57
Транспорт

Минтранс разъяснил права пассажиров на возврат стоимости авиабилетов

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
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Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
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Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis

Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
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Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма

Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
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Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

Аргументы недели 03:42
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Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
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На Украине решили ужесточить карантинные меры

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На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

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Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург

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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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Экономика

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 973,65 пункта (4,44%) и остановился на отметке 20 943,51 пункта.
ТАСС 16:59
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
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