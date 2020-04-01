Коронавирус
ИзвестияПутин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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Гаджеты
Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях
Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
Наука
Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха
В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Общество
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Здоровье
Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Технологии
Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky
Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Общество
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.
Происшествия
Полиция и Роспотребнадзор посещают карантинщиков в Южно-Сахалинске
Согласно выданным Роспотребнадзором предписаниям, островитяне, которые прибыли из других регионов, обязаны находиться строго по указанному в документе адресу.
Здоровье
Росздравнадзор в аптеках в Саратовской области не нашел ни одной маски
Росздравнадзор в аптеках Саратовской области не нашел ни одной маски 29 и 30 марта.
Транспорт
Минтранс разъяснил права пассажиров на возврат стоимости авиабилетов
Минтранс заявил, что пассажир имеет право требовать возврата уплаченных за билет денег, если его отказ от перелета был вынужденным.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Технологии
Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis
Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Политика
Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Здоровье
На Украине решили ужесточить карантинные меры
Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Общество
Полиция опровергла сообщения о блокпостах на въезде в Петербург
Контроль въезда в город, соблюдения правил дорожного движения и охрана общественного порядка осуществляются в обычном режиме.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 973,65 пункта (4,44%) и остановился на отметке 20 943,51 пункта.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.