Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
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с чего всё началось
Согласно закону
, распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет.
ФАН13:25

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Путин ужесточил наказания за фейки о коронавирусе

Lenta.ru12:38

Эксперт: распространители фейков влияют на экономику страны и настроение населения

ТАСС14:56

Граждан России накажут за нарушение карантина и за фейковые новости о ЧС

Ёлдаш13:16

Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

РБК14:27

Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки и нарушение карантина

74.ru12:29

Путин ввел уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о ЧС

Коммерсантъ12:28

Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет

Известия12:20
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Общество

Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции.
Lenta.ru 14:30
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Собака.ru 11:59
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Политика

Трамп: Иран готовит нападение на силы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или проиранские силы готовят скрытую атаку на американских военных в Ираке.
RT на русском 14:04
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Экономика

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby.
ИА Красная Весна 11:34
Здоровье

На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ

Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Росбалт 12:40
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Политика

Путин заявил, что обсуждает цены на нефть с партнерами в ОПЕК и США

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит.
РИА Новости 13:18
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

ЕС призывает Венгрию сохранить демократию, несмотря на коронавирус

Брюссель, 31 марта 2020, 19:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 12:43
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Политика

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 21:33
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Общество

Россияне пожаловались на условия карантина в Риме

Россияне, которые находились на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в отеле в Риме, куда их поместили на карантин после выявления на судне инфицированных коронавирусом, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
Аргументы и Факты 05:26
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