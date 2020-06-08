Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
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Подробнее о событии

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Российская газетавчера в 09:20

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RT на русскомвчера в 07:54

Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

РИА Новостивчера в 07:11

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях COVID-19

РЕН ТВвчера в 07:16

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ruвчера в 07:02

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Происшествия

Дочь Ефремова заявила, что разочарована в отце

НТВ 04:17
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Политика

В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54
Общество

Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле

Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в регионе достигло 2458 человек За последние сутки в Алтайском крае выявили еще 68 случаев заражения коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:12
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Общество

В ВОЗ призвали жителей Москвы соблюдать респираторный этикет

Представитель Всемирной охраны здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы продолжать соблюдать респираторный этикет и соблюдать правила гигиены после снятия в городе ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:12
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Футбол

Евгений Савин: «Батька, скорее всего, останется президентом»

Известный футбольный блогер и автор YouTube-канала «КраСава» Евгений Савин считает, что Александр Лукашенко выиграет президентские выборы.
BetOn вчера в 12:25
Общество

Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Происшествия

Ефремов не смог дать показания после ДТП из-за сильного опьянения

Известия 03:18
Происшествия

В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
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Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
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Политика

Три фракции подготовили документ о недоверии председателю Мосгордумы

Свои подписи в проекте постановления поставили девять депутатов из трёх оппозиционных фракций — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
REGNUM 04:04
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Происшествия

Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива

РИА Новости 02:44
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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

Как оказалось, номера юзеров WhatsApp можно найти в сети в открытом доступе, при этом даже необязательно погружаться в даркнет — речь идет о поисковой выдаче Google.
Газета.Ru 04:49
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня

С 9 июня власти Москвы сняли бóльшую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
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Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару

Роспотребнадзор во время жары рекомендует отказаться от жирной пищи, заменить мясо на рыбу в своем рационе и пить больше жидкостей, чтобы избежать перегрева.
ТАСС 04:25
Политика

США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17

Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
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Армия и оружие

Иран решил казнить шпиона, сдавшего ЦРУ Сулеймани

К смертной казни за сотрудничество с ЦРУ и израильским «Моссадом», приведшие к смерти генерала Сулеймани, приговорен обвиненный властями страны гражданин Ирана.
ИА Красная Весна 04:30
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Ранее СМИ писали, что он госпитализирован с инсультом, но пресс-секретарь и близкие артиста это опровергли.
Театрал вчера в 12:06
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Общество

В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся

Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - это самый низкий показатель с 16 апреля.
ТАСС 04:00
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа

В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Lenta.ru 04:35
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