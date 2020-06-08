Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23

Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Российская газетавчера в 08:45

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 06:08
4K
Единоборства

Макгрегор мог подраться с Фергюсоном на турнире UFC 249

Газета.Ru 16:05
Киберспорт

NS анонсировал состав для участия в Twitch Rivals по Dota 2

Аналитик RuHub Ярослав NS Кузнецов назвал состав, с которым выступит в шоу-матче Twitch Rivals по Dota 2. В его команду войдут Илья ALOHADANCE Коробкин, Александр XBOCT Дашкевич, Богдан Iceberg Василенко и Дмитрий Dragneel_FH Староверов.
CyberSport.ru 03:29
Киберспорт

CS:GO. Team Spirit покинула DreamHack Masters Spring 2020

Команда MAD Lions переиграла Team Spirit в матче нижней сетки плей-офф DreamHack Masters Spring 2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
20
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
4
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
2
Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
39
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
10
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
23
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
13
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
27
Армия и оружие

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

РИА Новости вчера в 02:55
4
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
28
Армия и оружие

Forbes назвал самые секретные российские подлодки

Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости 06 июня в 22:08
12
Единоборства

Украинский боксёр Гвоздик завершил карьеру

RT на русском 17:34
Экономика

Источники: S7 может продать «Морской старт» госкорпорации «Росатом»

ТАСС 20:03
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Культура

Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров

Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru 05:37
3
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
52
Происшествия

Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

Российская газета 06:14
17
Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Evo-rus.com 16:18
11
Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
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Футбол

«Жил Висенте» — «Фамаликан»: погоня за Лигой Европы

«Фамаликан» не проигрывает в трех матчах кряду, но продолжится ли серия гостей 9 июня в поединке с «Жил Висенте» - вероятность такого исхода мы оценили в прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 13:54
Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia 04:26
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Здоровье

Врач рассказала о вреде мороженого

Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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