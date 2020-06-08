Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Игры
В Cyberpunk 2077 будет особая зона, выполненная в стиле фэнтези-RPG
Выполнена она будет в стиле фэнтези-средневековья, тогда как в самой Cyberpunk 2077 геймеры попадают в мир будущего.
CyberSport.ru 15:08
Происшествия
Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы
Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:35
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости 21:29
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Армия и оружие
Греция заявляет о готовности к войне с Турцией
По словам Акара, Анкара желает решить существующие проблемы в Восточном Средиземноморье и Эгейском море в рамках международного права.
ToDay News Ufa 06 июня в 06:53
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 16:22
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Космос
Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры
Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 20:51
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
The GEEK 12:30
Здоровье
Как ульяновская медицина справляется с потоком ковидных больных
За сутки в ульяновских лабораториях успевают проверить около 2,5 тысяч проб. В Ульяновской области обследовали всего около 70 тысяч жителей.
Первый ульяновский портал 03:21
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Здоровье
Медики призывают открыть барнаульский роддом №1
Сотрудники медучреждения опубликовали петицию с просьбой позволить им принимать пациентов Сотрудники барнаульского родильного дома № 1 обратились к властям с призывом позволить медучреждению возобновить работу по профилю.
АМИТЕЛ 06:17
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Общество
В США дали прогноз по числу жертв коронавируса
Число жертв новой коронавирусной инфекции в США может к 4 августа достичь более 145 тысяч человек.
Lenta.ru 21:47
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Астрономы запечатлели необычное явление. Кроме того, они увидели полутеневое лунное затмение, максимум которого пришелся примерно на 1:30.
Город55.ру 06 июня в 03:39
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело 04:01
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» провели закрытую игру
Сегодня, 8 июня, на поле стадиона «Ак Барс Арена» состоялся закрытый тренировочный матч между местным "Рубином" и самарскими "Крыльями Советами".
ГТРК Самара 10:50
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Кино
Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой 07:02
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Общество
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Армия и оружие
В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 02:55