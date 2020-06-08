Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правдавчера в 08:11
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 07:23
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