Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.рувчера в 07:12

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
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После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
Ведомости 04:20
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Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

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Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
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Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru 14:42
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Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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На стыке нейробиологии и философии: объективно ли мы видим мир

Популярная механика 12:59
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Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой высший дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
Полит.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Общество

Град в Петербурге повредил три автомобиля

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

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50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
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Общество

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
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Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
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Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
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В Москве открылись около 80% предприятий сферы услуг

Практически 70% предприятий торговли и 80% предприятий сферы услуг открыты в Москве на данный момент.
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Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
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В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола.
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Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Происшествия

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

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Общество

Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве

Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
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