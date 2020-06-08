Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ruвчера в 07:02

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23
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Происшествия

Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе

Газета.Ru вчера в 10:02
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
2,8K
Общество

В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
РБК вчера в 23:33
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
167
Общество

Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

Взгляд.ру вчера в 09:38
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Футбол

«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»

Лондонский "Челси" намерен приобрести полузащитника Кая Хаверца у леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
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Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
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Происшествия

Задержан владелец напавшей на мальчика собаки в Ленобласти

В Ленинградской области задержали владельца агрессивной собаки, напавшей на 7-летнего мальчика.
РЕН ТВ 00:57
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Экономика

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Общество

Губернатор Кубани рассказал, когда начнется полноценный летний сезон

По словам главы региона, первый этап снятия ограничений уже стартовал: начали работу санатории, имеющие медицинские лицензии, открылись набережные и парки, а также летние кафе, начались открываться пляжи, — сообщает пресс-служба краевой администрации.
Анапское Черноморье вчера в 16:17
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
551
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона

Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня.
Вечерняя Москва вчера в 04:12
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,3K
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

ToDay News Ufa вчера в 09:15
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
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Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Общество

Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня

Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.
РБК вчера в 08:20
Экономика

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
1
Гаджеты

TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США

Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Политика

Зюганов призвал поддержать поправки КПРФ к Конституции

Лидер партии КПРФ заявил, что он и его соратники не будут голосовать за поправки к Конституции, которые «навязывает власть».
SM News вчера в 14:32
1
Здоровье

Врач рассказала, кому вредно есть мороженое

Кашубина отметила, что мороженое может быть вредно для детей из-за угрозы кариеса зубов, также в случае непереносимости лактозы мороженое можно употреблять в только небольшом количестве.
ИА Красная Весна вчера в 23:50
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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
ProstoProSport 00:25
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