Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правдавчера в 08:11
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 07:23
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе
Газета.Ru вчера в 10:02
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Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
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В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков.
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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
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Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
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«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
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Задержан владелец напавшей на мальчика собаки в Ленобласти
В Ленинградской области задержали владельца агрессивной собаки, напавшей на 7-летнего мальчика.
РЕН ТВ 00:57
Экономика
Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова
Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Общество
Губернатор Кубани рассказал, когда начнется полноценный летний сезон
По словам главы региона, первый этап снятия ограничений уже стартовал: начали работу санатории, имеющие медицинские лицензии, открылись набережные и парки, а также летние кафе, начались открываться пляжи, — сообщает пресс-служба краевой администрации.
Анапское Черноморье вчера в 16:17
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня.
Вечерняя Москва вчера в 04:12
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 07 июня в 11:52
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49
Наука
Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных
ToDay News Ufa вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Общество
Режим самоизоляции и пропуска в Москве отменят с 9 июня
Главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в городе с 29 марта.
РБК вчера в 08:20
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29
Гаджеты
TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США
Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Политика
Зюганов призвал поддержать поправки КПРФ к Конституции
Лидер партии КПРФ заявил, что он и его соратники не будут голосовать за поправки к Конституции, которые «навязывает власть».
SM News вчера в 14:32
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ИА Красная Весна вчера в 23:50
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров отметил, что специалист осознанно оставляет без внимания слухи о возможном переходе в "Спартак".
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