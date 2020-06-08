с чего всё началось

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Общество Жители Тропарево-Никулино не сдаются, борьба за поликлинику продолжается В здание детской поликлиники, расположенной между школами и детсадами, въехал «Коломенский» филиал московского центра дерматовенерологии и косметологии.

Экономика В Кургане подешевело мясо, но подорожали овощи Антимонопольная служба – о ситуации с ценами на социально-значимые продукты На 5 июня в сравнении с 24 марта в крупных торговых сетях города наблюдается снижение цен на большинство продуктов питания.

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 78

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 4,6K

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