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REGNUMПутин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.ТАСС07:02
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