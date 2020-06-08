Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. 99

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Общество ОКВЭД на вопрос Если в общественные организации поступило более 10 заявок от компаний, работающих в одной отрасли или под одним ОКВЭД, то вопрос о включении этой отрасли в список пострадавших выносят на заседание штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности Пермского края.

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Политика Пушков высмеял американского историка из-за слов о России Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом. 384

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