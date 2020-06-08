Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Российская газетавчера в 08:45

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57
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Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
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Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
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Брат погибшего в ДТП с Ефремовым водителем прокомментировал аварию

РБК 16:49
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Напомним, в субботу, 30 мая космический корабль Crew Dragon был запущен ракетой Falcon 9 со стартовой площадки LC-39A Космоддрома John F. Kennedy Space Center в штате Флорида, США.
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Шоу-бизнес

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

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