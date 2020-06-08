Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ07:23

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ru07:02

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:20, Ашберн
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