Коронавирус

iReactoriReactorПутин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Закон касается предоставления мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии коронавируса.
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Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ07:23

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ru07:02

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии

Газета.Ru07:13

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 16:52, Ашберн
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Пресс-служба компании «КамАЗ» рассказала, что на заводе стартовала тестовая сборка новых агрегатов.
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В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
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Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора

"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.
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Гендиректор «Локомотива» высказался об уходе Хеведеса

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал расторжение контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.
Газета.Ru 15:19
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Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

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Собянин отменил пропуска и график прогулок

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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем

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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
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