Коронавирус
iReactorПутин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Закон касается предоставления мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии коронавируса.
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Космос
Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей
Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
В Балтийском море начались международные учения Baltops, участие в которых примут представители 19 стран Североатлантического альянса.
Военное дело вчера в 07:56
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Космос
Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 05:19
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве.
РБК 16:17
Общество
Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона
РИА Новости 05:10
Игры
В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в «Ведьмаке 3»
Разработчики считают, что скачок в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 после «Ведьмаке 3» сопоставим с различием дизайна уровней в «Ведьмаке 2» и «Ведьмаке 3». В Cyberpunk 2077 примерно в 3 раза больше способов прохождения квестов, чем в третьем «Ведьмаке».
Cyber.sports.ru 03:46
Общество
Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Вечерняя Москва 16:16
Авто
Тестовое производство новых двигателей стартовало на «КамАЗе»
Пресс-служба компании «КамАЗ» рассказала, что на заводе стартовала тестовая сборка новых агрегатов.
32CARS.ru 14:35
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 06:53
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Культура
Первый канал прокомментировал ситуацию с титрами фильма «Брат-2»
Как указали в пресс-службе, кадры с беспорядками в США под композицию «Гудбай, Америка» были показаны не во время титров по окончании фильма, а в ходе начавшейся новостной программы «Время».
RT на русском 06:01
Космос
Роскосмос запатентовал устройство для ловли космического мусора
"Роскосмос" запатентовал устройство-уборщика космического мусора на околоземной орбите, говорится в бюллетене Роспатента.
Piter.tv вчера в 15:00
Футбол
Гендиректор «Локомотива» высказался об уходе Хеведеса
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал расторжение контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.
Газета.Ru 15:19
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Здоровье
Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06 июня в 06:42
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 10:39
Космос
Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой
AstroNews.ru 15:37
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Авто
Seat анонсировала обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня 10:06
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Игры
Стало известно, как будет называться новая RPG по «Гарри Поттеру»
Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» выйдет под названием Hogwarts: A Dark Legacy.
Нева Спорт 08:50
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05