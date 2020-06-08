Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.рувчера в 07:12

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество

Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве

Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
17
Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
1
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
907
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
1,8K
Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
125
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
52
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
724
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
73
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
4
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
238
Игры

Создатель Cyberpunk о ситуации в США: «Cyberpunk была предостережением, а не руководством к действию»

Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит заявил, что она должна была стать предостережением для людей, но вместо этого написанное им «антиутопическое будущее стало превращаться в антиутопическое настоящее».
CyberSport.ru вчера в 00:30
10
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
431
Происшествия

Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП

Спорт день за днем 15:19
225
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
23
Игры

Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
64
Экономика

Названа сумма убытков мировых авиакомпаний в 2020 году

По прогнозу ассоциации, в 2021 году убытки мировых авиакомпаний снизятся до $15,8 млрд.
Известия 12:32
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
8
Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru вчера в 07:14
1,6K
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
28
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
78
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
114
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
43
Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
3
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
604
Происшествия

Заключенные СИЗО в Ульяновской области устроили акцию протеста

В Ульяновской области заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны работников изолятора, сообщает во вторник, 9 июня, пресс-служба регионального УФСИН.
Известия 15:36
6
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,4K
Политика

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста.
Взгляд.ру 14:43
31
Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
237
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное