Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

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