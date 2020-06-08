Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правдавчера в 08:11
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 07:23
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Микроглия в обонятельной луковице защищает мозг от инфекций
Воспользовавшись специальными вирусами, которые можно отследить с помощью флуоресцентной микроскопии, ученые обнаружили, что вирусная инфекция, попавшая в нос, застревает в обонятельной луковице.
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Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
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В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
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Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Здоровье
Военный госпиталь на Камчатке начнет принимать гражданских с COVID-19
Многофункциональный медицинский центр Минобороны России в Петропавловске-Камчатском начал принимать гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский 9 июня, сообщает пресс-служба краевого правительстве.
ИА Красная Весна 09:32
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
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В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru 16:51
Экономика
Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице
Министерство финансов России 9 июня, согласно распоряжению правительства, перечислило Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице.
Известия 10:00
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Армия и оружие
Прокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»
Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
ИА Красная Весна 15:32
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«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст
Мир новостей 10:01
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера
Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru вчера в 21:44
Армия и оружие
WP: США абсолютно готовы покинуть ДСНВ, но продолжают рассматривать все варианты
Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.
ТАСС 16:58
Общество
Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)
После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
МИР 24 08:32
Происшествия
МВД Дагестана отреагировало на конфликт в Манасе
МВД Дагестана начало служебную проверку инцидента в Манасе По решению руководства МВД Дагестана в отношении сотрудников полиции, доставивших 60-летнего местного жителя в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в Instagram.
Кавказский узел 16:05
Политика
Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу
«Вы когда-нибудь думали о том, что в России более эффективная система здравоохранения, которая дает возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых»,-- сказал господин Песков, отрицая предположения о том, что в РФ «манипулируют» со статистикой по коронавирусу.
Коммерсантъ 18:30
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией взлетела в 20 раз
Как сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирину Чхинджерии, за неделю показатель заболеваемости превысил средний уровень последних лет в 20 раз.
АБН 16:23
Экономика
В России предложили временно запретить госзакупки медмасок за рубежом
Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 10:09
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Футбол
Ребров может возглавить «Фенербахче»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить «Фенербахче», сообщает turkiyegazetesi.com.tr.
Спорт-Экспресс 05:40