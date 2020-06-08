Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 07:23
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Агентство Москва вчера в 16:07
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео из бани
Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
Гаджеты
TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США
Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.
3DNews вчера в 09:13
Футбол
Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с чемпионом мира в составе сборной Германии защитником Бенедиктом Хёведесом.
ТАСС Спорт вчера в 10:22
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты вчера в 21:13
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
Общество
График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника
В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru 01:54
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM вчера в 02:15
Гаджеты
Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II
Японская компания Sony объявила о начале предзаказов на новый смартфон Xperia 1 II. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:55
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня 07 июня в 18:01
Здоровье
Специалисты рассказали, как легко сбросить лишний вес после карантина
Сбросить лишние килограммы, набранные во время карантина, можно следуя простым советам специалистов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рекомендации Роскачества.
Газета.Ru 01:33
Общество
Дело из-за сговора на рынке закупа молока возбудили в Алтайском крае
В Алтайском крае УФАС возбудила дело о сговоре на рынке закупочных цен на молоко.
Московский Комсомолец 01:33
Общество
Петербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений
Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном.
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК вчера в 11:12
Культура
Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах
Британский актер Дэниел Рэдклифф ответил автору книг о Гарри Поттере после ее твита о трансгендерных женщинах.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32