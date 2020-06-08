Коронавирус
iReactorПутин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Закон касается предоставления мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
RT на русском 19:25
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28
Общество
Еще 182 человека заразились коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области за минувшие сутки заразились коронавирусом 182 человека.
Наш Север 22:40
Происшествия
Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН
Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
Здоровье
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Экономика
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru 22:51
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:23
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Кино
Кеннет Брана не смог указать на главного злодея в фильме «Довод»
Британо-ирландский актер театра и кино Кеннет Брана, исполнивший одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана Довод, сомневается, играет ли он антагониста или нет.
iReactor 12:49
Футбол
РФС хочет отказаться от нынешнего принципа выбора судей на матчи РПЛ
По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после возобновления РПЛ в лиге могут отказаться от географического принципа при выборе судей на игру.
LiveSport.ru 08:49
Шоу-бизнес
Климова показала загородный дом и похвасталась огородом
Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН 05:53
Экономика
Уральские строители попросили Мишустина запустить ипотеку под 1%
Ассоциация строителей Урала направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить ипотечную программу под 1% годовых.
РБК 11:05
Армия и оружие
Бойцы НМ ДНР подавили ответным ударом огневые точки боевиков ВСУ
ИА Новороссия 08:41
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля.
Моя Москва.онлайн 08:54
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева похвасталась 68-летней мамой в купальнике
Глядя на 68-летнюю маму Брежневой, становится ясно как певица стала секс-символом для миллиона мужчин.
Paparazzi.ru 14:37
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $41
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе текущего года снизилась на лондонской бирже ICE до $41,06 за баррель.
ИА Красная Весна 13:04
Общество
Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец 19:13
Происшествия
СК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
ТК Звезда 12:41
Общество
В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что главной опасностью для стран, которые прошли пик эпидемии и начали ослаблять карантин, является «самоуспокоенность».
РБК 15:35