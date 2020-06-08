Коронавирус

ПрофильПрофильПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, для безработных граждан удвоен размер минимального пособия на детей до полутора лет.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08:11

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53

Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ru07:02

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ07:23
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Коммерсантъ 16:16
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Сегодня гостем на "Эхе Москвы" был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
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На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
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Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

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Общество

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Политика

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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17

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В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
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Авто

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В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа.
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

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Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Российский телеведущий Андрей Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с похорон супруги Юлии.
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В России стартовал первый виртуальный кинорынок

В России стартовал первый виртуальный рынок российского контента, получивший название Key Buyers Event: Digital Edition.
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Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Ливийская армия объявила о возобновлении военных действий в стране

В сообщении отмечается: «После того, как правительство сил национального согласия (ПНС) отклонило инициативу о прекращении огня, мы объявляем о начале военных действий без перерыва».
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В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

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Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

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