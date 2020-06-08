Коронавирус
ПрофильПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, для безработных граждан удвоен размер минимального пособия на детей до полутора лет.
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ 16:16
Здоровье
Персонально ваш: Константин Ремчуков
Сегодня гостем на "Эхе Москвы" был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Эхо Москвы 12:44
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
Ротация сотрудников не повлияет на работу избиркомов, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, отвечая на вопрос о петиции к членам избирательных комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.
Агентство Москва 16:45
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Общество
В Туле ограничено посещение городского пространства «Искра»
По рекомендации главного санитарного врача по Тульской области Александра Ломовцева с 9 июня ограничивается работа веранд и летних кафе в городском пространстве «Искра» и посещение его территории.
MySLO.ru 15:18
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:23
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely поступил в продажу
В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа.
SpeedMe 07:56
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Шоу-бизнес
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Российский телеведущий Андрей Норкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с похорон супруги Юлии.
iReactor вчера в 06:14
Культура
В России стартовал первый виртуальный кинорынок
В России стартовал первый виртуальный рынок российского контента, получивший название Key Buyers Event: Digital Edition.
Kinonews.ru 04:54
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Армия и оружие
Ливийская армия объявила о возобновлении военных действий в стране
В сообщении отмечается: «После того, как правительство сил национального согласия (ПНС) отклонило инициативу о прекращении огня, мы объявляем о начале военных действий без перерыва».
ИА Красная Весна 13:03
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда
В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Общество
Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде
Газета.Ru 13:30
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00