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Взгляд.руПутин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.
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Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФ08 июня в 07:23
Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правда08 июня в 08:11
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Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»
Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
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ИА Красная Весна вчера в 16:42