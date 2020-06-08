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Взгляд.руПутин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правда08 июня в 08:11
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФ08 июня в 07:23
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Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Свободная Пресса вчера в 14:28
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Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
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Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Российская газета 03:06
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Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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