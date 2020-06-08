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Взгляд.руВзгляд.руПутин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Российская газетавчера в 08:45

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАССвчера в 06:52

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русскомвчера в 07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФвчера в 07:23

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известиявчера в 06:53

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правдавчера в 08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новостивчера в 07:57
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Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

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Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

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Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
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Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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