Коронавирус
Взгляд.руПутин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.
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Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
RT на русском 19:25
Футбол
Иванов: «Урал» может обратиться в РПЛ из-за разбора трибун на арене
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, комментируя вопрос разбора трибун на домашнем стадионе клуба, рассказал РИА Новости, что пока ясности по точным датам нет, добавив, что при необходимости футбольный клуб обратится к Российской премьер-лиге (РПЛ) с просьбой учесть работы в календаре нового сезона.
РИА Новости 07:25
Общество
В Москве продлили масочный режим
О сохранении масочного режима говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Lenta.ru 09:10
Общество
Владимир Путин подписал закон о блокировке пиратских приложений
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений для гаджетов, нарушающих авторские права.
Агентство Москва 12:22
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Политика
Шредера переизбрали председателем Совета директоров «Роснефти»
Напомним, Шредер является председателем Совета директоров компании с осени 2017 года.
Вестник Кавказа 04:27
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Футбол
Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»
Ранее бывший нападающий Барселоны Ривалдо заявил, что интерес каталонской команды к нападающему Интера Лаутаро Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара этим летом, так как каталонцы вряд ли смогут подписать обоих футболистов одновременно.
Советский спорт 17:00
Политика
Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при ЧС
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения, а также порядке дистанционного обучения в стране после режима ЧС.
РЕН ТВ 06:24
Здоровье
Онищенко призвал ужесточить масочный режим в Москве
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничений в Москве и призвал ужесточить перчаточный и масочный режим.
Lenta.ru 19:52
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Политика
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
РИА Новости 10:52
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 09:12
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Гаджеты
В Silicon Lottery стартовали продажи Core i7-10700K с гарантированным разгоном до 5,1 ГГц
В американском интернет-магазине Silicon Lottery стартовала продажа отобранных восьмиядерных процессоров Intel Core i7-10700K семейства Comet Lake-S с гарантированным разгонным потенциалом («pre-binned»).
3DNews 18:41
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
Военное дело 04:01
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 16:22
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 12:50
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ 13:46
Здоровье
Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав
Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов.
ToDay News Ufa 14:13
Шоу-бизнес
Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39