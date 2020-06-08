Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Общество
В России масштабно подешевели билеты на самолеты
В России наблюдается массовое снижение тарифов на полеты на самолете, сообщается на сайте АТОР.
Московский Комсомолец 04:49
Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова после ДТП с его участием, произошедшего на Смоленской площади в Москве.
RT на русском 19:25
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
Жириновский предложил США полицейскую вертикаль
Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Игры
«Мулан» выйдет в отечественном прокате 23 июля
По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», в отечественных кинотеатрах ремейк «Мулан» от Disney выйдет 23 июля.
Игромания.ру 13:04
Происшествия
СК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
ТК Звезда 12:41
Энергетика
«Газпром» ответил на предложения Белоруссии по цене на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер направил ответ на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича по условиям поставок российского газа в Белоруссию в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
Rambler News Service 06:12
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
Metaratings 08:38
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:09
Общество
В России предложили профинансировать реабилитацию перенесших COVID-19 граждан
В РСПП предлагают обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с реабилитацией в оздоровительных комплексах граждан, перенесших коронавирус и пневмонию, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи населению в период пандемии.
Известия 19:12
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Кино
Известная актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Инна Королева, хорошо известная по своей роли Маши Ковалевой в сериале "Сваты", оставила проект.
Территория новостей 12:00
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Происшествия
На перекрестке в Южно-Сахалинске случилась авария с участием такси
ДТП случилось рядом с пешеходным переходом.
Сахалин.Инфо 20:42
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru 10:01
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35