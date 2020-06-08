Коронавирус
Взгляд.руПутин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.
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Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Военное дело 04:01
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Синоптики прогнозируют жару до 40 градусов на юге России
"На юге европейской территории России 8-13 июня сохранится жаркая погода: в Волгоградской области максимальная температура днем 30-35 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы, 12-13 июня 30-40 градусов тепла; в Астраханской области 35-42 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:19
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, введенных из-за пандемии.
Коммерсантъ Екатеринбург 10:42
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Здоровье
В Новом Уренгое родился малыш с коронавирусом
НИА-Красноярск 05:59
Политика
Решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Трамп без лишней скромности застал врасплох власти Германии, не сообщив их о своём решении вывести треть военных частей с территории ФРГ.
Evo-rus.com вчера в 15:27
Общество
Путин продлил срок внесения данных о границах в ЕГРН
Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах (если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается).
Интерфакс 08:38
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Происшествия
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Кино
Кеннет Брана не смог назвать антагониста в фильме «Довод»
Исполнитель одной из ключевых ролей в фантастическом фильме Кристофера Нолана "Довод" Кеннет Брана затруднился ответить на вопрос: является ли его персонаж главным злодеем истории.
Kinonews.ru вчера в 15:53
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время
В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время.
Lenta.ru 10:03
Авто
Российский Kia Optima оборудуют новым мотором
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56
Наука
На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
BFM.ru 08:14
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Здоровье
В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев
Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
REGNUM 09:49
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14