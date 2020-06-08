Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии. Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

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