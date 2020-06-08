Президент подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В конце мая законопроект одобрен депутатами Госдумы, 2 июня получено одобрение Совета Федерации, а 8 июня документ утвердил Владимир Путин.

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

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