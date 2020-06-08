Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Президент подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В конце мая законопроект одобрен депутатами Госдумы, 2 июня получено одобрение Совета Федерации, а 8 июня документ утвердил Владимир Путин.
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Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Российская газета09:20

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08:11

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.ру07:12

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

REGNUM 10:11
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Общество

Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

Взгляд.ру 09:38
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»

В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
Игромания.ру 09:49
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
60
Общество

Парикмахерские и салоны красоты в Москве возобновят работу 9 июня

С 9 июня в Москве вновь возобновят работу парикмахерские, фотоателье, салоны красоты и агентства по трудоустройству.
Российская газета 07:38
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Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Газета.Ru вчера в 08:22
7
Общество

В Саратове отменяется пропускной и сохраняется масочный режим

Остается масочный и режим повышенной готовности, самоизоляция для граждан из "группы риска".
СаратовБизнесКонсалтинг 12:12
1
Общество

ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается.
Газета.Ru 12:08
11
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости вчера в 06:39
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Киберспорт

OG отказалась от второго состава по Dota 2

Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.
Матч ТВ 11:54
Общество

В России готовятся к открытию туристического сезона

Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
414
Общество

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
РБК 08:20
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Общество

Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
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Футбол

Чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом»

Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступает за "Локомотив" с 2018 года.
Газета.Ru 10:37
Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
1,1K
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
116
Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
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Наука

Диета белых акул стала сюрпризом для биологов

Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул.
Популярная механика вчера в 16:14
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Политика

Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
60
Общество

Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня

Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
Известия 10:32
Происшествия

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
93
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
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