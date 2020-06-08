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РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ

Аргументы и Факты08:55

Самозанятым россиянам предоставят налоговый капитал в один МРОТ

ФедералПресс08:19

Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

РИА Новости07:11

Самозанятым предоставят налоговый капитал в один МРОТ

Парламентская газета07:28

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Rambler News Service07:28

Путин подписал закон о налоговом капитале в 1 МРОТ для самозанятых

News.ru07:15

Президент РФ подписал Закон о поддержке самозанятых

Долг.рф08:13
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Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

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TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США

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В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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73% заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились внутри региона

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В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Политика

Жириновский предложил США полицейскую вертикаль

Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

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Наука

Крошечного робота-таракана создали в Гарвардской школе инженерных наук

Микроробот HAMR-JR имеет длину тела 2.25 см, весит около 0.3 грамма и представляет собой уменьшенную версию робота-таракана Harvard Ambulatory Microrobot (HAMR).
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Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

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Спецслужбы Чехии поверили доносу российского дипломата — МИД Чехии

Причиной высылки двух российских дипломатов стала вымышленная информация, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, 7 июня передает чешское издание «ДеникН».
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