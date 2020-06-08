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РИА НовостиПутин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минздрав объяснил рост заболевших коронавирусом в Саратовской области
Рост заболеваемости министр здравоохранения связал с прибытием в регион большого количества людей с других территорий.
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Шесть раз получившая награды "Эмми" студия Baobab, создала фильм для шлемов VR под названием Baba Yaga ("Баба-Яга").
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Донорская неделя стартовала в Тверской области
На станции переливания крови в Твери началась донорская неделя, она продлится до 14 июня - Всемирного дня доноров крови.
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
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Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
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Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
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Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста 09:40
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В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
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Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что примерно половина работающих россиян может быть уволена в связи с пандемией коронавируса.
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Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
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Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Одобрение типа транспортного средства получил оснащенный новым двигателем российский седан Kia K5 - Kia Optima последней генерации.
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Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
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Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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