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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о налоговом капитале в 1 МРОТ для самозанятых

News.ru07:15

Самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ

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Самозанятым предоставят налоговый капитал в один МРОТ

Парламентская газета07:28

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Rambler News Service07:28

Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Российская газета09:20

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.ру07:12

Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

РИА Новости07:11
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