Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о налоговом капитале в один МРОТ для самозанятых

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