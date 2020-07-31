Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

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