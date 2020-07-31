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ТАСС
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:31
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
Коммерсантъвчера в 08:46
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русскомвчера в 03:25
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25

Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфаксвчера в 09:11
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна).
Российская газетавчера в 12:06
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Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Веснавчера в 11:45
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