Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Смотрите также
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
Путин подписал закон о сохранении статуса беженца при получении жилья
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии