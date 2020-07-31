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ТАСС
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
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РБК

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБКвчера в 11:26
ТАСС

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАССвчера в 08:35
РИА Новости

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новостивчера в 07:56
Коммерсантъ

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 08:25
Комсомольская правда

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правдавчера в 08:06
Известия

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известиявчера в 07:58
Lenta.ru

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ruвчера в 08:31

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
RT на русском18:16
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБКвчера в 04:06
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Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ruвчера в 11:27
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомостивчера в 12:53
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Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфаксвчера в 15:13
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25